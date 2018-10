Bolsonaro vence nos consulados do Porto e Faro

Lusa08 Out, 2018, 09:17 | Mundo

"Quase 60% dos votos, mais concretamente 59,80%, em Faro foram para o candidato Jair Bolsonaro", disse à Lusa o representante diplomático responsável pelo ato eleitoral no consulado de Faro, salientando que a afluência às urnas foi "fraca", com apenas 22% dos eleitores inscritos.

Em declarações à Lusa, fonte consular explicou que a afluência foi maior durante o período da manhã, tendo à tarde havido alguns fluxos maiores de eleitores de acordo com os horários das chegadas dos comboios a Faro.

"Muito dos eleitores não residem em Faro, vem de outras zonas do Algarve ou do Alentejo, uma vez que a área de abrangência do consulado vai até Portalegre", incluindo distritos de Évora e Beja, explicou.

No Porto, Jair Bolsonaro também venceu com larga maioria, disse à Lusa a vice-consul Lígia Verde, que adiantou que em segundo lugar ficou Ciro Gomes (o candidato que encabeça o Partido Democrático Trabalhista), ficando em terceiro o candidato do PT, Fernando Haddad.

Naquele consulado "a afluência foi enorme", chegando a haver pessoas que estiveram à espera cerca de três horas para votar, admitiu a vice-cônsul.

"A afluência foi bem maior do que a esperada", afirmou Lígia Verde.

Um total de 147,3 milhões de brasileiros foram chamados este domingo a votar nas eleições em que estarão em disputa o cargo de Presidente, mas também de representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais.

As urnas no Brasil abriram às 08:00 (12:00 em Lisboa) e têm o seu encerramento previsto para as 17:00 de cada fuso horário.

As urnas nos consulados do Brasil em Lisboa, Porto e Faro abriram, assim, às 08:00 locais e já encerraram às 17 horas.

Em Lisboa, a Lusa tentou obter resultados, mas a instituição remeteu quaisquer informações para Brasília.

Cerca de 40 mil brasileiros residentes em Portugal estavam aptos a votar nesta primeira volta das eleições presidenciais, segundo dados da Embaixada do Brasil em Portugal.

No total, eram mais 10 mil recenseados do que em 2014.