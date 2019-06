Partilhar o artigo Bolton avisa Irão que não deve confundir prudência com fraqueza Imprimir o artigo Bolton avisa Irão que não deve confundir prudência com fraqueza Enviar por email o artigo Bolton avisa Irão que não deve confundir prudência com fraqueza Aumentar a fonte do artigo Bolton avisa Irão que não deve confundir prudência com fraqueza Diminuir a fonte do artigo Bolton avisa Irão que não deve confundir prudência com fraqueza Ouvir o artigo Bolton avisa Irão que não deve confundir prudência com fraqueza

Tópicos:

Camp, Jerusalém, Unido,