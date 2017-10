Bomba artesanal descoberta em Paris

RTP03 Out, 2017, 09:39 | Mundo

“Entre os detidos, um estava já referenciado pelo FSPRT [referenciação para a prevenção da radicalização de caráter terrorista], o que significa que estava radicalizado”, garantiu o ministro na rádio France Inter.



As botijas de gás foram encontradas acompanhadas de um dispositivo de ignição no hall e no exterior de uma casa em Paris. Um inquérito antiterrorista foi aberto e cinco homens estão detidos desde a noite desta segunda-feira.



A operação iniciou-se depois do alerta dado por um residente do prédio, que encontrou duas das quatro botijas de gás. A polícia descobriu depois um dispositivo de ignição, construído a partir de um telemóvel.



A seção antiterrorista da Procuradoria-geral abriu um inquérito sobre os suspeitos por associação criminosa terrorista, tentativa de destruição terrorista por um meio perigoso e tentativa de homicídio.Há pouco mais de um ano, a descoberta de cinco botijas de gás no interior de uma viatura no centro de Paris deixou marca. O plano de ataque foi desfeito pelas autoridades, mas os serviços antiterroristas prenderam um comando de mulheres jihadistas que planeavam passar à ação.