Partilhar o artigo Bomba lançada pelos EUA no Afeganistão matou 94 combatentes do ISIS Imprimir o artigo Bomba lançada pelos EUA no Afeganistão matou 94 combatentes do ISIS Enviar por email o artigo Bomba lançada pelos EUA no Afeganistão matou 94 combatentes do ISIS Aumentar a fonte do artigo Bomba lançada pelos EUA no Afeganistão matou 94 combatentes do ISIS Diminuir a fonte do artigo Bomba lançada pelos EUA no Afeganistão matou 94 combatentes do ISIS Ouvir o artigo Bomba lançada pelos EUA no Afeganistão matou 94 combatentes do ISIS

Tópicos:

Afeganistão, Associated Press, GBU Massive Ordnance Air Blast MOAB, ISIS,