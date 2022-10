"Bomba suja". Rússia leva acusação contra Ucrânia ao Conselho de Segurança

“Estamos bastante satisfeitos porque despertámos consciências., terrível, que ameaça potencialmente toda a Terra”, afirmou na noite de terça-feira Dmitry Polyanskiy, vice-embaixador da Rússia nas Nações Unidas.O diplomata russo disse ainda que as alegações de Moscovo assentam em informações recolhidas pelos serviços secretos e entretanto partilhadas com as chancelarias ocidentais, mediante “o nível necessário de autorização”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, voltou ontem à carga com a acusação de que Kiev estará a preparar-se para utilizar uma denominada “bomba suja” – um engenho explosivo carregado de material radioativo -, acrescentando que o Ocidente fará mal se ignorar o aviso de Moscovo.









O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem vindo a classificar a acusação contra o seu Governo como um claro indicador de que é Moscovo que pretende levar a cabo um ataque nuclear. Moscovo acusa Kiev de ter instruído duas organizações a desenvolverem uma “bomba suja” – sem avançar publicamente com qualquer prova material.

As alegações russas surgem na esteira de ameaças, mais ou menos veladas, por parte do Kremlin, sobre a possibilidade do recurso a armas nucleares táticas contra alvos na Ucrânia.Em concreto,– sem avançar publicamente com qualquer prova material.

“Um erro incrivelmente sério”

Também na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos voltou a advertir a Rússia contra a utilização de armamento nuclear tático, o que, enfatizou, constituiria “um erro incrivelmente sério”., insistiu Joe Biden.“Isto é pura desinformação russa do tipo que temos visto muitas vezes e deve parar”, reagiu o vice-embaixador britânico nas Nações Unidas James Kariuki, citado pela agência Reuters.A Agência Internacional de Energia Atómica adiantou estar a preparar o envio de inspetores a dois locais na Ucrânia anteriormente avaliados, a pedido de Kiev. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, prometeu total acesso aos complexos e desafiou Moscovo a fazer prova de igual transparência.De acordo com a agência estatal russa RIA,

Kherson, “a mais pesada das batalhas”

No terreno, é ainda na região estratégica de Kherson, no sul da Ucrânia, que decorre a mais ampla contraofensiva das forças de Kiev. É a maior cidade sob controlo das tropas da Federação Russa – desde os primeiros dias da invasão, há oito meses.

Na plataforma de mensagems Telegram, Yuri Sobolevsky, membro do conselho regional de Kherson, afastado pela ocupação russa, acusou os russos de intensificarem a pressão sobre os habitantes da cidade: “Estão a intensificar-se os procedimentos de busca e filtração, tal como as revistas de carros e casas”.

As autoridades instaladas por Moscovo continuam a deslocar - em massa - habitantes da cidade para a margem oriental do Rio Dnipro. Todavia, Arestovych sublinha que não há sinais de que as forças de combate russas estejam a preparar-se para abandonar Kherson.“Com Kherson, tudo é claro.. Pelo contrário, a mais pesada das batalhas vai ter lugar em Kherson”, alertou o conselheiro, numa mensagem em vídeo difundida

c/ agências