Bombardeamento na Síria mata seis civis incluindo crianças

Ainda são desconhecidos os responsáveis pelo bombardeamento, mas os projéteis foram disparados de uma área onde as forças do regime sírio e as forças curdas sírias estão presentes, segundo a ONG.

Em 13 de janeiro, um homem-bomba detonou-se perto de uma base militar pertencente a facções pró-turcas em Afrine, uma localidade na província de Alepo, que desde 2016 está sob controlo das forças turcas e das suas contrapartes sírias.

A Turquia lançou, com a ajuda de forças sírias, três grandes operações em regiões localizadas na fronteira com a Síria (2016-2017, 2018 e 2019).

O objetivo era expulsar os `jihadistas` e os combatentes das Unidades de Proteção Popular (YPG), a principal milícia curda na Síria considerada por Ancara como uma organização "terrorista".

Graças ao apoio militar da Rússia a partir de 2015, o regime sírio conseguiu recuperar grande parte do território perdido no início do conflito.

Desencadeada em março de 2011 por causa da repressão contra as manifestações pró-democracia, a guerra na Síria já custou quase meio milhão de vidas, de acordo com o OSDH, e deslocou milhões de pessoas.