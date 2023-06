Bombardeamento turco no norte da Síria mata um soldado russo

O bombardeamento ocorreu um dia depois de episódios de violência entre combatentes curdos apoiados pelos EUA e tropas turcas no norte da Síria, que provocaram várias mortes no lado curdo.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, informou que um soldado russo foi morto e outros quatro ficaram feridos quando tropas turcas bombardearam uma estrada que liga as aldeias de Herbel a Um Hawsh, na província de Aleppo.

A agência de notícias para as áreas curdas na Síria, Hawar News, divulgou que um veículo russo foi atingido, acrescentando que houve vítimas, e uma outra agência de notícias curda disse que um soldado russo foi morto e três ficaram feridos.

O Ministério da Defesa da Turquia anunciou hoje que pelo menos 12 alegados membros da principal milícia curda síria - conhecida como Unidade de Proteção do Povo, YPG - foram mortos depois de as forças turcas terem respondido a um ataque de morteiro contra alvos turcos.

O Observatório Sírio explicou que o ataque de `drones` turco no final do sábado matou três combatentes do YPG e feriu outros dois.

Siamand Ali, porta-voz das Forças Democráticas Sírias lideradas pelos curdos, disse que as tropas turcas intensificaram os ataques às áreas controladas pelos curdos no norte da Síria desde as eleições presidenciais deste mês na Turquia.

A Rússia entrou na guerra na Síria em 2015, lançando uma campanha aérea contra a oposição armada da Síria e, desde então, ajudou as forças do Governo sírio a conseguir o controlo de grande parte do país, num conflito que dura há 12 anos e já provocou quase meio milhão de mortes.