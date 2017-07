Bombardeamentos da coligação na Síria matam dezenas de civis

RTP 27 Jul, 2017, 14:14 | Mundo

De acordo com a organização não-governamental, com sede em Londres, aviões militares atacaram zonas estratégicas da cidade que estavam controladas pelo autoproclamado Estado Islâmico.



O Observatório Sírio garante que as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas por milícias curdas, controlam 50 por cento da cidade do nordeste do país que o Daesh reclamou como capital de facto. Isto depois de os combatentes apoiados por Washington terem tomado o estratégico bairro de Nazlet al Shihada, a sul da cidade, perto do Rio Eufrates.



As FDS têm em curso desde 6 de julho uma ofensiva em Raqa com o apoio da coligação internacional e de operacionais norte-americanos.