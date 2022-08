Bombardeamentos russos destruíram vários prédios em Bakhmut

Oito prédios residenciais ficaram destruídos, a evacuação foi feita com sucesso e impediu o aumento do número de vítimas.



Na central de Zapohrízhia, continuam os receios de um eventual risco de radiação.



O operador energético estatal da Ucrânia diz que as instalações estão danificadas e que existe o risco de fuga de hidrogénio e de substâncias radioativas.



As autoridades estão a distribuir tabletes de iodo aos residentes das zonas mais próximas da central.