Bombardeamentos sem tréguas. Explosões abalam Kiev e outras regiões da Ucrânia

O ataque a Kiev, o nono este mês, foi efetuado por bombardeiros russos estrategicamente colocados na região do Mar Cáspio. A Rússia tinha enviado, antes, aviões de reconhecimento para a capital, onde os alertas de ataques aéreos ainda estão em vigor.





Segundo a Força Aérea de Kiev, 29 dos 30 mísseis lançados foram neutralizados. "Desde as 21h00 de 17 de maio [quarta-feira] (19h00 em Lisboa) até às 5h30 de 18 de maio [hoje], os ocupantes russos lançaram várias vagas de mísseis a partir de várias direções", refere uma nota oficial acrescentando que os projéteis eram mísseis de cruzeiro projetados de terra, mar e por meios aéreos.

A Administração Militar de Kiev já tinha reportado, durante a madrugada, a destruição de todos os mísseis e aparelhos aéreos não tripulados (drones) de reconhecimento projetados pela Rússia contra Kiev.



Segundo a Força Aérea da Ucrânia, foram também neutralizados drones ofensivos russos Shahid- 136/131 e dois drones táticos de reconhecimento".



A administração regional da cidade de Kiev (KMBA) fala em “ataques sem precedentes no seu poder, intensidade e variedade”.



"Desta vez, o ataque foi levado a cabo por bombardeiros estratégicos Tu-95MS e Tu-160 provenientes da região do Cáspio, provavelmente com mísseis de cruzeiro do tipo X-101/555. Depois de lançar os mísseis, o inimigo colocou os seus UAV de reconhecimento sobre a capital", acrescentou o KMBA.Os ataques à capital aconteceram numa altura em que um enviado chinês está em Kiev para tentar chegar a uma “solução pacífica” para o conflito.



“O ataque à capital continua. Não saiam dos abrigos durante o alerta aéreo”, apelou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.



Segundo o autarca, numa garagem na região de Darnitsya deflagrou um incêndio. E na zona de Dnipro caíram vários destroços.



Já o chefe da administração militar de Kiev, Serhiy Popko, revelou na rede social Telegram que um incêndio tinha deflagrado em instalações não residenciais de Desnyansky, a leste da capital. “Os dados sobre as vítimas e danos estão a ser verificados”.

Um morto em Odessa



Na província costeira no Mar Negro, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência dos ataques com vários mísseis das tropas de Moscovo.



“O inimigo lançou um ataque na região de Odessa. O ataque foi realizado com diferentes tipos de mísseis lançados de várias direções”, confirmou o chefe da Administração Militar da área, Serhiy Bratchuk.



Foram também ouvidas explosões nas regiões centrais de Vinnytsia, Khmelnytsky e Zhytomyr.



Perto de Kherson, oito pessoas morreram, entre as quais um menino de cinco anos, e 17 ficaram feridas nos bombardeamentos de quarta-feira. Sistema de defesa Patriot está operacional

Um alto responsável da Defesa norte-americana indicou na quarta-feira que um sistema ultrassofisticado de defesa antiaérea Patriot fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia foi danificado, mas está operacional.



"O sistema Patriot continua operacional", declarou o responsável, precisando que está ainda em curso a avaliação dos danos causados por um projétil não-identificado que caiu nas proximidades.



Na terça-feira, o exército russo assegurou ter destruído um sistema de defesa Patriot após um "ataque de alta precisão" efetuado "por um míssil hipersónico Kinzhal".



A Ucrânia desmentiu essas declarações de Moscovo, sublinhando que o sistema avançado de mísseis de interceção antiaérea, combinado com um dos radares mais eficazes do mundo, está a funcionar e "no ativo".

c/ agências