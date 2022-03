Bombardeiro russo atinge Barabashova, no Leste da Ucrânia

Uma grande coluna de fumo negro, provocada pelo incêndio da explosão, foi visível a quilómetros de distância. O fogo foi combatido por mais de cinquenta bombeiros.



Este bombardeamento ocorreu um dia depois de um outro ao mercado de Karkhiv, considerado um dos maiores mercados do mundo, com uma área total de 300 mil metros quadrados.



Kharkiv é uma cidade estratégica do Leste da Ucrânia, situada a poucos quilómetros da fronteira russa e tem estado constantemente debaixo de fogo da artilharia russa.