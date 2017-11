Bombardeiros B-1B antecedem visita de Trump à Ásia

RTP03 Nov, 2017, 10:44 | Mundo

Os dois aviões realizaram exercícios conjuntos esta sexta-feira com caças japoneses e sul-coreanos, informaram as Forças Aéreas do Pacífico (PACAF) dos Estados Unidos.



“Os dois B-1B Lancer partiram da Base da Força Aérea de Andersen, em Guam, rumo ao sul da Coreia e ao oeste do Japão para integrar [as manobras] com caças do Koku Jieitai [Força Aérea de Autodefesa do Japão]”, pode ler-se no comunicado, citado pela CNN.





Activists to stage anti-Trump rallies ahead of his visit https://t.co/OEdstHfMiI — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 3 de novembro de 2017

"Estilhaçar a nossa Repúbica"

“Os Lancer seguiram depois para a Coreia para se juntarem a caças da República da Coreia, no Mar Amarelo”, acrescenta a mesma nota, acrescentando que depois dos exercícios as aeronaves regressaram às respetivas bases militares.Grupos civis sul-coreanos convocaram para este fim de semana protestos contra a visita do Presidente dos Estados Unidos, que vai estar no país asiático na próxima terça e quarta-feira.Pelo menos mil pessoas vão concentrar-se no distrito de Jongno, no centro da capital Seul, para mostrar o seu desagrado pela visita de Trump. Estão também previstas manifestações noutras cidades como Gwangju, Daejeon, Ulsan e Changwon, segundo disseram os ativistas, em declarações reproduzidas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.Esta demonstração de força tem lugar em vésperas da visita à Ásia de Donald Trump. O Presidente norte-americano vai deslocar-se entre os dias 5 e 14 de novembro ao Japão, Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas.Trump vai estar nos dias 7 e 8 de novembro em solo sul-coreano para se reunir com o homólogo Moon Jae-in e abordar entre outros o desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte e o acordo bilateral de comércio livre.Ainda antes de o Pentágono confirmar que os dois bombardeiros sobrevoaram a Península Coreana, Pyongyang denunciou o movimento dos Estados Unidos através de um comunicado que publicado pela agência estatal KCNA.“O frenético esquema de ameaças e chantagem dos Estados Unidos, cujo objetivo é estilhaçar a nossa República com armas nucleares, continua em novembro tal como o fez em outubro”, pode ler-se no comunicado.Os Estados Unidos destacaram por várias vezes, nas últimas semanas, o B-1B com o aparente objetivo de dissuadir o regime de Kim Jong-un de prosseguir com os seus testes.No passado fim de semana, Washington e Seul acertaram nas suas reuniões anuais de segurança o objetivo de “potenciar o destacamento rotativo de ativos estratégicos norte-americanos em torno da península da Coreia”, entre os quais se incluem os próprios B-1B ou submarinos e porta-aviões de propulsão nuclear.Na segunda-feira, as autoridades americanas, sul-coreanas e japonesas emitiram uma declaração instando a Coreia do Norte a "abster-se de provocações irresponsáveis" e se afastar do seu "caminho destrutivo e imprudente" o desenvolvimento de armas.