Bombardemento russo mata duas pessoas em Odessa

O responsável local disse na sua conta na rede Telegram que pelo menos quatro pessoas foram atingidas por este último ataque, que ocorreu por volta da meia-noite de hoje.

A Força Aérea ucraniana informou que detetou a presença de `drones` provenientes do Mar Negro em direção à cidade portuária de Odessa e que conseguiu abater pelo menos oito deles.

Uma das vítimas mortais foi encontrada na periferia da cidade e outra acabou por morrer no hospital, enquanto dois feridos precisaram de tratamento médico, detalhou.

Um menino de 6 anos também ficou ferido noutra parte da cidade após a sua casa ter sido atingida por um ataque russo, acrescentou Kiper.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 após a desagregação da antiga União Soviética e que tem vindo desde então a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

Desde o outono, Moscovo tem aumentado os ataques noturnos contra cidades ucranianas, numa altura em que se levantam dúvidas sobre a continuação do apoio militar ocidental a Kiev.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.