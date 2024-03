Bombas soam iguais em Damasco ou Boston, descobriu sírio Bassem em busca de paz

"Ninguém o antecipava. Naquela altura, a situação do país até era boa. Havia oportunidades de trabalho, milhões de euros de investimento na reforma do setor económico e os bancos tinham dinheiro para emprestar", relatou à agência Lusa.

Mas o descontentamento com o regime do Presidente, Bashar al-Assad, saiu para as ruas de Damasco e de outras cidades sírias em março de 2011, tornando-se rapidamente um ciclo de violência entre repressão e resposta armada de milícias anti-regime.

Aos olhos de Bassem, "o que se viu nos meios de comunicação maximizou os incidentes" contra o regime sírio.

Em 2012, quando a guerra civil tomou conta do país, não teve alternativa senão "fechar a casa em Damasco e sair de lá".

"A situação foi de mal a pior no sul da Síria. O meu pai descobriu que tinha um cancro e teve que ir para Jordânia tratar-se. Perdi o meu emprego e tive que pensar para onde iria. Tinha uma filha com quatro anos e mudámo-nos para a cidade onde nasci, Tartus, na costa do Mediterrâneo", contou.

Bassem, filho de professores, procurou dar uso ao seu curso de matemática pela Universidade de Damasco, além de tentar fundar um negócio em Tartus.

"A minha preocupação principal não era o regime. Eu não sou político. Só queria que o meu país voltasse a ser seguro, que toda a gente pudesse viver e ter rendimentos, uma vida estável. Perdi muitos amigos. Às vezes, era impossível ir para qualquer lado, não se conseguia, as estradas não eram seguras mesmo para distâncias pequenas", lamentou.

Pensou que o futuro poderia estar nos Estados Unidos, onde talvez conseguisse emprego como professor.

"Quando me candidatei a um visto de residência, fui aceite e entre 2013 e 2015 estive várias vezes nos Estados Unidos. Na Síria, por essa altura, muitas pessoas só queriam fugir do país. Os meus pais, no entanto, decidiram que não se iam embora e eu não podia abandoná-los" contou, antecipando o que foi um dos períodos mais difíceis da sua vida quando deixou os EUA e voltou à Síria.

A filha de Bassem com a ex-mulher estava nos Estados Unidos com estatuto de proteção temporária quando, em 2017, o então presidente Donald Trump decidiu proibir a entrada a cidadãos de vários países de maioria muçulmana, incluindo sírios.

Bassem e a filha ficaram encurralados: o pai não podia entrar nos Estados Unidos e a filha não podia sair, sob pena de perder a hipótese de obter a cidadania norte-americana.

"Escolhi ficar na Síria. Durante quatro anos, só falei com a minha filha através de um ecrã", lamentou.

Antes, num dos períodos que passou nos Estados Unidos, Bassem esteve em Boston. Em 2013, decidiu ir com a família e amigos testemunhar um dos principais acontecimentos na cidade, a maratona anual.

Nesse dia de março, estava entre os milhares de pessoas que queriam acompanhar o fim da corrida. Dirigiam-se para a meta quando se ouviu a explosão provocada pela primeira de duas bombas artesanais fabricada por dois irmãos chechenos terroristas.

"Reconheci o som. Já tinha ouvido sons semelhantes em Damasco. Depois, repetiu-se o estrondo e pensei `temos de fugir!`. Fiquei incrédulo. Isto era Boston? Tentámos ir para Nova Iorque, mas a cidade ficou fechada durante dois dias", recordou.

De volta à Síria mergulhada numa guerra civil, verificou que "ninguém se sentia seguro", mas que se tentava viver com alguma normalidade.

"Lembro-me de estar em Damasco com um amigo meu, num bar, com música, e de passarmos a noite inteira a ouvir as explosões de bombas não muito longe de onde estávamos. Isto acontece em Damasco", relatou.

Sem hipótese de se juntar à sua filha, trabalhou na Síria com várias organizações não-governamentais, aprendeu como funcionam as Nações Unidas no terreno e, apesar de não haver emprego estável, conseguiu de 2016 a 2019 trabalhar para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura em Damasco e terminar um mestrado.

"Trabalhei num projeto para ajudar mulheres de comunidades rurais a conseguirem sustentar-se e às suas famílias, que apoiou mais de 3.000 pessoas", congratulou-se.

Nos últimos anos percorreu vários países europeus à procura de alternativas, acabando por chegar a Lisboa em janeiro deste ano.

"Quis continuar [em Portugal] os meus estudos. Encontrei um tema interessante, a inovação agrícola, convidaram-me para um projeto, submeti uma candidatura e aceitaram-me" no Instituto Superior de Agronomia, referiu.

Depois de um primeiro período em Portugal, voltou a Erbil, no Curdistão iraquiano, onde está a mulher e onde continuam a chegar vários voos diários de sírios à procura de construir a vida, numa altura em que o conflito está praticamente confinado a certas áreas do país.

E pretende voltar ainda este ano, agora já com a mulher, para retomar o projeto que alia tecnologia e agricultura, usando meios como imagens de satélite para detetar problemas com colheitas, reduzir e otimizar o consumo de água de rega e aumentar a produtividade.

É um projeto que pretende desenvolver para o levar para o seu próprio país e para que possa ser usado em qualquer lugar, mesmo em sítios onde não haja eletricidade.

"Há muitos países que abrem as portas a estrangeiros. Honestamente, Portugal foi um dos melhores. A Alemanha tem boa reputação, mas está com um grande problema de desemprego entre os imigrantes. Não sei porque [os alemães] não apoiam o empreendedorismo. O meu plano é ter aqui a minha `startup`. Em Portugal, as pessoas são tratadas de forma igual", observou.

Olhando para o Médio Oriente, vê "uma região inteira a arder".

"Não sei o que vai acontecer. Estamos com uma crise económica tremenda de que não sei como [a Síria] poderá recuperar. É triste viver assim, mas é o nosso país, na mesma", concluiu.