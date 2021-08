Bombeiros tentam impedir que fogo atinja cidade no norte da Califórnia

O incêndio "Dixie Fire" foi empurrado pelo vento até cerca de 12,8 quilómetros de Susanville, com cerca de 18 mil habitantes, onde vários meios e operacionais foram posicionados e os residentes colocados em prevenção para serem retirados das suas casas, revelou o responsável de operações, Mark Brunton.



"Não estão livres de perigo e as próximas 24 horas são cruciais para observar o comportamento do fogo", explicou, citado pela agência AP.



Este é o maior incêndio florestal dos cerca de cem que estão ativos em mais de uma dúzia de Estados ocidentais norte-americanos, alimentados pelas secas históricas e semanas de altas temperaturas e clima seco que deixaram árvores e arbustos altamente inflamáveis.



Por outro lado, a sudoeste da Califórnia, um incêndio de menor dimensão, o "Caldor Fire", atravessou a localidade de Grizzly Flats, com cerca de 1.200 habitantes.



Foram poucas as casas que se mantiveram intactas em Grizzly Flats, algumas reduzidas a cinzas e metal retorcido. As ruas ficaram cheias de cabos de energia e postes caídos. Um posto de correios e uma escola primária também foram destruídos.



A leste, incêndios pontuais surgiram nas proximidades da pequena comunidade de Janesville, que já tinha sido evacuada e onde algumas estruturas foram consumidas pelas chamas, segundo mostraram imagens captadas pela AP.



Até ao momento, a contabilização dos danos aponta para mais de 1.100 infraestruturas destruídas, incluindo 630 casas.



Mais de 16 mil estruturas continuam a estar ameaçadas e várias ordens de evacuação estão em vigor.