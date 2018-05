Borderlovers homenageiam artista nas ruas de Paris

Lusa23 Mai, 2018, 17:05 | Mundo

Esta quarta-feira, os Borderlovers colocaram uma das pinturas ao lado de retratos de Fernando Pessoa e Stéphane Mallarmé que tinham colado, há uns meses, junto à galeria Shiki Miki, no bairro de Montmartre e, até ao final da semana, vão intervir perto do ateliê onde viveu Maria Helena Vieira da Silva e fazer uma "homenagem" cruzada a esta artista, a Árpád Szenes e a Júlio Pomar.

A ideia inicial era fazer colagens de retratos de Vieira da Silva, a quem já tinham dedicado pinturas de rua há cerca de um ano, na rua Abbé-Carton, no 14.º bairro de Paris, mas a morte de Júlio Pomar, na terça-feira, levou os Borderlovers a quererem homenagear o pintor e escultor.

"Tivemos logo o desejo de homenagear Júlio Pomar porque somos pintores e ele era uma força da natureza e da pintura. Depois porque é o fundador do neorrealismo em Portugal, um humanista, um militante antifascista, que foi perseguido pela PIDE e que teve obras destruídas pelo Estado Novo, entre eles um mural com cem metros que tinha pintado no Porto", explicou Pedro Amaral à Lusa.

Em setembro do ano passado, os Borderlovers já tinham representado Júlio Pomar nos cartazes da participação portuguesa no evento "La Rue", do Fórum dos Institutos Culturais Estrangeiros de Paris, em que colaram nas ruas da capital francesa pinturas, impressões e serigrafias a representar artistas portugueses que aí moraram.

Nessa altura, num estilo a cruzar a `street art` com a `pop-art` ou o novo realismo francês dos anos de 1960, viram-se em alguns bairros parisienses os rostos de Amadeo de Souza Cardoso, Maria Helena Vieira da Silva, Mário de Sá-Carneiro, Eduardo Prado Coelho, António Nobre, Mário Cesariny, Sérgio Godinho, Costa Camelo, entre outros.

Os Borderlovers inauguraram, a 18 de maio, a exposição "Laisse toi faire", na galeria Shiki Miki, em Paris, com vários retratos de personalidades das artes francesas, como os atores Jeanne Moreau e Patrick Dewaere, com "um olhar festivo e dadaísta do mundo atual".

A exposição integra o programa da segunda edição da "Lusoscopie", uma iniciativa do Centro Cultural Camões em Paris, que promove, em maio e junho, exposições quase paralelas de artistas como Paulo Nozolino, Carlos No, José Loureiro, Alexandra de Pinho e Adriana Molder.

Pedro Amaral e Ivo Bassanti trabalham entre Portugal e França e transformaram um apartamento de 35 metros quadrados num ateliê e galeria de arte batizada Shiki Miki Paris, em referência ao nome da galeria que têm em Lisboa, a Shiki Miki Gallery.