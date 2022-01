Boris Johnson acusado de autorizar resgate de canil aquando da tomada de Cabul

As últimas semanas continuam a ser muito difíceis para Boris Johnson. Assolado com escândalos de festas realizadas em Downing Street durante o período de confinamento, o primeiro-ministro britânico é agora acusado de dar autorização ao resgate de um canil no Afeganistão, quando muitos afegãos com cidadania britânica esperavam no aeroporto para sair do país.