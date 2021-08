Boris Johnson acusado de "complacência" na retirada militar do Afeganistão

Convocados para uma sessão de emergência no Parlamento, os deputados britânicos não pouparam nas críticas ao primeiro-ministro sobre a forma como geriu a retirada das tropas do Afeganistão e por ter “errado os cálculos” em relação à força dos talibãs.A antecessora de Boris Johnson, a conservadora Theresa May, também questionou como o Reino Unido pode ter calculado mal a força dos insurgentes, que conquistaram Cabul no domingo e recuperaram o poder do país.“O nosso conhecimento sobre o Governo afegão era assim tão fraco? O nosso conhecimento sobre a situação no terreno era assim tão inadequado?”, questionou May a Johnson. “”, acrescentou.Johnson respondeu que não teve outra escolha senão seguir a decisão dos EUA de retirar as tropas do Afeganistão até ao final de agosto: ““Realmente penso que é uma ilusão acreditar que existe vontade por parte de qualquer outro dos nossos aliados de uma presença militar contínua ou de uma solução militar imposta pela NATO no Afeganistão”, acrescentou o primeiro-ministro britânico no Parlamento.rematou Johnson.O primeiro-ministro britânico afirmou ainda que o grupo fundamentalista islâmico será julgado pelas suas ações e não pelas suas palavras, depois de os talibãs terem garantido que não procuram vingança e que irão proteger o país. “Julgaremos este regime com base nas escolhas que ele fizer, mais pelas suas ações do que pelas suas palavras, pela sua atitude em relação ao terrorismo e ao crime, bem como ao acesso humanitário e aos direitos das meninas de receberem educação”, garantiu Boris Johnson.

Johnson recusa abrir um inquérito

Muitos deputados exigiram ainda a abertura de um inquérito sobre o papel desempenhado pelo Reino Unido na missão militar no Afeganistão liderada pelos EUA na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.Com os talibãs agora no comando do Afeganistão, a prioridade imediata do Governo britânico é retirar os cerca de quatro mil cidadãos do Reino Unido que ainda estão no país e os milhares de afegãos que ajudaram o Reino Unido nos últimos 20 anos."Temos uma dívida de gratidão para com todos aqueles que durante os últimos 20 anos trabalharam connosco para fazer do Afeganistão um lugar melhor. Muitos destes, especialmente mulheres, precisam agora urgentemente da nossa ajuda", disse o primeiro-ministro.O primeiro-ministro britânico e o presidente dos EUA, Joe Biden, acordaram também esta quarta-feira realizar uma cimeira virtual do G7 sobre o Afeganistão na próxima semana.

Numa conversa telefónica, os dois responsáveis políticos "saudaram a cooperação dos Estados Unidos e do Reino Unido" nas operações de evacuação no Afeganistão, segundo comunicado do gabinete do primeiro-ministro britânico. Mas também discutiram "a necessidade de uma cooperação estreita e de continuar como aliados e parceiros democráticos" no que respeita à situação naquele país, agora nas mãos dos talibãs, disse a Presidência dos EUA.