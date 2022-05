Boris Johnson acusado de "falta de liderança" ao recusar demitir-se

O trabalhista Keir Starmer, líder da oposição britânica, acusou Boris Johnson de "falta de liderança" ao recusar demitir-se.Sabe-se agora que há mais três deputados conservadores que também retiraram a confiança ao primeiro-ministro e juntaram-se aos apelos para que Boris Johnson renuncie.





No relatório final de Sue Gray, a alta funcionária do Estado responsável pelo inquérito interno sobre as festas conclui que "muitos desses encontros e a maneira como eles se desenrolaram não estavam alinhados com as regras da covid-19 " e que "não deveriam ter acontecido".O documento de 37 páginas é ilustrado com fotografias e inclui relatos de consumo frequente de bebidas alcoólicas nos escritórios governamentais, que resultou, em certas ocasiões, em pessoas ébrias e maldispostas e, em pelo menos num caso, numa confrontação.