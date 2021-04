Boris Johnson acusado por ex-braço direito de obras ilegais no apartamento

O ex-conselheiro garante que as obras que Johnson fez foram pagas com donativos, muitos vindos de membros do partido conservador, o que pode configurar uma violação da lei.



Cummings revelou ainda que o chefe de Governo britânico tentou impedir a abertura de um inquérito sobre fugas de informação no executivo, para evitar que um conselheiro próximo da sua atual companheira sofresse consequências.



O ex-assessor de Boris Johnson deixou o Governo em Novembro.



Diz que estes são apenas alguns casos que provam incompetência do primeiro ministro britânico e falta de ética na liderança do Reino Unido.