Boris Johnson admite votar plano de May para o Brexit

Um dos pontos da discórdia é a questão da fronteiras entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.



Num artigo publicado no Daily Telegraph, o antigo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros admite votar ao lado da primeira ministra se for alterada a claúsula de salvaguarda prevista para as fronteiras entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.



Boris Johnson, e outros deputados que têm votado contra a proposta do governo querem que o Reino Unido possa acabar com o chamado backstop' de forma unilateral.



Mas isso não está no acordo negociado entre Londres e Bruxelas.