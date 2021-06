Boris Johnson casou-se pela terceira vez, pela igreja e em segredo

A questão do casamento católico de Boris Johnson vai aqui além da questão meramente numérica e remete para as próprias leis que emanam da Santa Sé, se não das suas leis, da sua idiossincrasia.

Boris Johnson casou-se pela terceira vez com a bênção da Igreja, o que levanta a questões pouco confortáveis para o Vaticano, mormente a sua incapacidade de adaptação às realidades emergentes da nova estruturação da sociedade e da família: o casamento entre homossexuais, a transformação da unidade familiar tradicional, uma maior abertura para acolher os divorciados e a permissão para que possam realizar nova união no seio da Igreja. É deste último caso que se trata aqui.





Se ao primeiro-ministro britânico é permitido casar na Igreja após dois casamentos anteriores – a cerimónia decorreu no passado sábado na catedral de Westminster, em Londres – por que razão é negada a mesma possibilidade a milhares de católicos divorciados por todo o mundo?





Existem factores atenuantes que intercedem em favor de Boris Johnson. O conservador não levou nenhum dos casamentos anteriores ao altar, pelo que não necessitou de autorização da igreja para realizar a cerimónia. Dessa forma, sendo baptizado católico, os dois casamentos – em 1987 com Allegra Mostyn-Owen e em 1993 com Marina Wheeler – são considerados nulos.





Subsiste o entanto a dúvida de que Boris Johnson está a tirar partido da sua situação privilegiada para levar por diante a cerimónia sob os auspícios da Santa Sé. Não se tratando de uma ilegalidade, não deixa também de ser um facto que o líder do governo britânico era um homem divorciado, o que leva a que alguns analistas falem de aproveitamento de um buraco nas leis da Santa Sé.





A ideia de que o Vaticano está aqui a aplicar dois pesos e duas medidas levanta um par de questões que são dois lados da mesma moeda: por um lado, o círculo do poder continua a garantir privilégios que são negados ao homem e à mulher comuns; por outro, a Igreja submete-se aqui aos poderosos, quando devia servir – de acordo com os cânones primordiais – os mais humildes, proteger os mais fracos.

Em socorro da Igreja pode entretanto vir a evocação de um nome: Francisco. Nos anos do seu pontificado, o papa Francisco tem vindo a ser um reconciliador, um líder do perdão e da reabertura das postas da Igreja para aqueles que as encontravam fechadas.





Mas temos ainda a questão política, em que emergem as recentes polémicas que envolvem Boris Johnson e o seu executivo. O casamento secreto, que acabou por o não ser, já que foi noticiado no próprio dia em que o par subia ao altar, acaba por funcionar como uma cortina que foi corrida no último sábado sobre uma semana particularmente dura para o primeiro-ministro britânico.





O antigo líder trabalhista Jon Trickett já disse que o casamento foi “uma boa forma de enterrar as más notícias” dessa semana: o testemunho de Dominic Cummings, ex-assessor de Boris Johnson, que acusa de incompetência na forma como lidou com a pandemia de covid, em particular face à disseminação da variante indiana, ou a polémica que envolve o primeiro-ministro na discussão sobre o financiamento da renovação do apartamento de Downing Street.