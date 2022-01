Boris Johnson com o mandato em risco agita a ideia de cortar financiamento à BBC

This licence fee announcement will be the last. The days of the elderly being threatened with prison sentences and bailiffs knocking on doors, are over.



Time now to discuss and debate new ways of funding, supporting and selling great British content. https://t.co/sXtK25q27H — Nadine Dorries (@NadineDorries) January 16, 2022

O futuro da British Broadcasting Corporation (BBC) é um tópico que tem estado em debate há muito, principalmente desde que o Governo de Boris Johnson sugeriu uma reforma no financiamento da emissora britânica. Mas no domingo, a ministra britânica da Cultura, Nadine Dorries, cujo ministério é responsável pela BBC, afirmou através do Twitter que seria o seu “o último” anúncio sobre a taxa anual paga por quem tem televisão ou vê a BBC através da internet e que serve para financiar a emissora., escreveu a ministra.De acordo com o jornal Sunday Mail,. Quando o atual acordo com a BBC expirar, a 31 de dezembro de 2027, se os conservadores permanecerem no poder,, após o escândalo das festas durante o confinamento, embora a decisão possa levar ao encerramento de alguns serviços e até a despedimentos.O porta-voz do Partido Trabalhista da Escócia, Ian Murray, descreveu a medida como

Segundo a imprensa britânica, Boris Johnson vai anunciar medidas que incluem a proibição de álcool nos escritórios de Downing Street, planeando ainda despedir vários dos funcionários que ali trabalham.