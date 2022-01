Boris Johnson com o mandato em risco agita a ideia de cortar financiamento à BBC

O futuro da British Broadcasting Corporation (BBC) é um tópico que tem estado em debate há muito, principalmente desde que o Governo de Boris Johnson sugeriu uma reforma no financiamento da emissora britânica.

“Acabaram-se os dias em que os idosos eram ameaçados com prisão e os inspetores batiam às portas [de casa]. Agora é altura de debater novas formas de financiar, apoiar e vender os grandes conteúdos britânicos”, escreveu a ministra.

De acordo com o jornal, o congelamento da taxa, que custa atualmente 159 libras (190 euros) por ano e o seu desaparecimento paulatino nos próximos três anos vão obrigar a estação estatal a poupar mais de 2.000 milhões de libras (2.400 milhões de euros) nesse período. Quando o atual acordo com a BBC expirar, a 31 de dezembro de 2027, se os conservadores permanecerem no poder, a ideia é abolir a taxa para passar a ter um novo modelo de financiamento, mais próximo dos atuais serviços de assinatura de gigantes da televisão como as plataformas Netflix ou a Amazon Prime.Segundo a imprensa britânica, Boris Johnson vai anunciar medidas que incluem a proibição de álcool nos escritórios de Downing Street, planeando ainda despedir vários dos funcionários que ali trabalham.

BBC é alvo de Johnson para recuperar popularidade

Depois do anúncio sobre o congelamento e posterior fim da taxa que financia a BBC,A produção de notícias da BBC é regularmente criticada pelos partidos políticos do Reino Unido. A cobertura das questões como o Brexit foi vista, desde o início, como “excessivamente crítica” pelos defensores da saída da União Europeia, segundo a Reuters.De facto, alguns deputados conservadores têm criticado a cobertura da BBC quanto aos últimos escândalos a envolver o mandato de Boris Johnson, mas fontes citadas pelo Guardian negam que essa tenha sido a razão para avançar agora com o congelamento da taxa de financiamento, que já estava a ser pensada antes. A oposição não acredita., disse Lucy Powell, parlamentar trabalhista e chefe de política cultural, à Reuters, acrescentando que Boris Johnson acha que quemSegundo oA imprensa britânica adianta que Downing Street procura formas de controlar e conter a atual crise política e que o primeiro anúncio foi o de Nadine Dorries, uma das conservadoras mais próximas de Boris Johnson, ao confirmar o fim do financiamento da BBC.Embora a medida force a emissora a fechar serviços e provavelmente a fazer milhares de despedimentos, é possível que seja popular entre os membros e apoiantes do Partido Conservador, assim como dos media mais de direita que ainda não pediram a saída do primeiro-ministro.O corte de financiamento da BBC, que pode mudar o funcionamento da emissora pública, parece ser um tema central da estratégia de Johnson, a chamada "Operação Carne Vermelha".

Boicote à BBC salva Governo?

Durante o fim de semana alguns deputados conservadores criticaram as notícias da BBC sobre Boris Johnson e o próprio Governo, denominando o conteúdo noticioso como "anti-Johnson" e descrevendo-o como uma "tentativa de golpe contra o primeiro-ministro". E, embora ainda ninguém do Governo tenha confirmado que era esse o motivo que levava ao fim do financiamento da emissora britânica, para a oposição e de acordo com a imprensa britânica, Johnson quer retaliar pelas notícias que contribuíram para a perda da sua credibilidade e, ao mesmo tempo, desviar as atenções para este tema – abafando, assim, os escândalos em que está envolvido., afirmou líder liberal democrata, Ed Davey, ao Guardian.Na opinião de Polly Toynbee,Num artigo de opinião no Guardian, a jornalista britânica afirma que o “ataque” à BBC pode não contribuir para a recuperação da popularidade do primeiro-ministro.escreveu.A BBC, continuou,Contrariamente ao que Johnson pensa da BBC, como “uma reserva da elite liberal metropolitana”, Polly Toynbee acredita que o primeiro-ministro pode “descobrir que, na verdade, está a ser enganado pela sua própria câmara de eco, cada vez mais distante do mundo exterior”.De facto, a emissora é usada por 90 por cento dos adultos e 80 por cento das pessoas com idades entre os 18 e os 34 anos todas as semanas, de acordo com o National Audit Office, o que torna a BBC marca de media mais usada no Reino Unido., conclui a colunista.