Boris Johnson contribuiu para imagem de partido insensível aos muçulmanos

"O sentimento anti-muçulmano continua a ser um problema" dentro do Partido Conservador a nível local e individual, refere o relatório, que resultou de um inquérito aberto em 2019.

"Embora a liderança do partido reivindique uma `abordagem de tolerância zero` com todas as formas de discriminação, as nossas conclusões mostram que comportamentos discriminatórios ocorrem, especialmente em relação a pessoas de fé islâmica", afirmam os autores, liderados por Srawan Singh, um académico e ex-membro da comissão de igualdade britânica.

Porém, também entendem não haver provas de que o partido seja institucionalmente racista ou não leve as queixas a sério, nem que "discrimine sistematicamente qualquer grupo em particular".

Boris Johnson tem uma longa história de fazer comentários provocatórios e ofensivos, numa carreira que misturou política e jornalismo.

Chamou canibais aos naturais da Papua Nova Guiné, alegou que Barack Obama era "parcialmente queniano" e tinha uma antipatia ancestral pelo Reino Unido e, numa crónica de jornal em 2018, comparou mulheres muçulmanas que usam `burqas`, os véus que cobrem o rosto, a "caixas de correio" e "ladrões de bancos".

A comissão responsável pela investigação ilibou Johnson de violar o código de conduta do partido, mas disse que os líderes conservadores "deveriam dar um bom exemplo em termos de comportamentos e linguagem adequados".

Johnson já se tinha desculpado por qualquer ofensa cometida, mas não por escrever os comentários, os quais descartou como piadas ou linguagem direta, e acusou jornalistas de distorcer as suas palavras.

Ele disse à comissão que não usaria "parte da linguagem ofensiva" dos seus artigos anteriores agora que é primeiro-ministro.