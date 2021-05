Boris Johnson deu o nó com Carrie Symonds

O gabinete de Boris Johnson indicou que tudo decorreu de acordo com as regras de combate à pandemia que só permitem até 30 pessoas em cerimónias de casamento.



Boris, de 56 anos, e Carrie, de 33 tinham anunciado o noivado no início do ano passado e têm um filho comum.



Este é já o terceiro casamento do primeiro ministro, e o primeiro de Carrie.