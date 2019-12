Boris Johnson diz que estão criadas condições para o Brexit

Boris Johnson obteve maioria absoluta nas eleições gerais do Reino Unido. O Partido Conservador conseguiu mesmo a maior vitória em mais de trinta anos, desde o triunfo de Margareth Tatcher em 1987. Com este resultado, Boris Johnson diz que estão criadas as condições para que o Brexit seja mesmo uma realidade a 31 de Janeiro.