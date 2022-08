Boris Johnson e Bin Zayed saúdam "amizade e apoio" mútuos

Poucas semanas antes de Johnson abandonar a chefia do Governo britânico, os dois líderes elogiaram "os grandes passos que a relação entre o Reino Unido e os EAU deu nos últimos anos", indicou um porta-voz de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico.

Johnson saudou "o êxito" de Bin Zayed em aumentar a prosperidade dos Emirados, ao passo que o xeque "homenageou o papel que o primeiro-ministro desempenhou para impulsionar os investimentos e o comércio" entre os dois países, acrescentou o porta-voz.

O governante do Reino Unido destacou a importância da cooperação entre Londres e Abu Dhabi em questões como a guerra na Ucrânia, a estabilidade regional no Médio Oriente e as alterações climáticas.

Em março, Johnson viajou aos EAU e a outros países da região com o objetivo de promover alternativas ao petróleo russo e dialogar sobre a estabilidade energética global.