Boris Johnson está a "perder a confiança" dos conservadores

Na segunda-feira, a intervenção de Boris Johnson na CBI recebeu várias críticas dos líderes empresariais pela falta de política substancial.Revelou ainda ter passado o domingo numa viagem ao– um parque de diversões dedicado a uma personagem de um desenho animado – usando-o para lançar uma série de críticas à BBC e a funcionários públicos. Segundo Johnson, o programa de televisão, no valor de seis mil milhões de libras, “foi rejeitado pela BBC e vai agora ser exportado para 180 países”.“Eu afirmei aos meus funcionários que os novos dez mandamentos eram desenvolver indústrias como a energia eólica, hidrogénio e energia nuclear”.No final das declarações do primeiro-ministro, os líderes empresariais questionaram o foco de Boris Johnson, com o presidente da Federação Nacional de pequenas empresas a afirmar: “O anúncio da passada semana deixou muitos proprietários de pequenas empresas a questionarem se o Governo perdeu o rumo, não apenas em discursos”.

À saída, um jornalista perguntou a Boris Johnson se ele estava bem. O primeiro-ministro defendeu o seu empenho afirmando: “Acho que as pessoas entenderam a grande maioria dos pontos que eu queria apresentar e acho que tudo correu bem”.

Duas semanas desastrosas



Logo na noite de segunda-feira, cerca de uma dúzia de deputados conservadores reuniram-se para analisar o discurso de Johnson. E revelaram que ficaram desiludidos e desapontados e manifestaram o descontentamento pelo primeiro-ministro não estar a ouvir as críticas.O primeiro-ministro está a enfrentar uma rebelião substancial em torno das propostas de assistência social, raiva por reduzir as melhorias ferroviárias para o norte do país e frustração pelo Governo não estar a cumprir com as promessas sobre os pequenos barcos que cruzam o Canal da Mancha.O nervosismo dos deputados conservadores em relação a Boris Johnson surge depois de“O gabinete necessita de acordar e exigir mudanças sérias, caso contrário vai piorar cada vez mais”, acrescentou a mesma fonte.Ao Guardian , um ex-ministro do gabinete afirmou que “havia um acumular de coisas, realmente relacionadas com a sua competência e que começam a parecer muito instáveis”, após uma “quinzena muito má”.Outro deputado afirmou que o discurso de Johnson na CNI foi uma “confusão”.”, sublinhou um terceiro deputado.Como os líderes empresariais, a principal preocupação dos políticos conservadores é o fracasso de Boris Johnson não corresponder às expetativas de políticas como o aumento de transporte ferroviário e assistência social.