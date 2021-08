Boris Johnson garante que tudo está a ser feito para evitar nova crise humanitária no Afeganistão

O primeiro-ministro britânico está a responder a perguntas no parlamento de Londres. O chefe do governo revela que o movimento talibã tem estado a permitir as ações de evacuação, mas que, apesar do ambiente ter estabilizado em Cabul, a situação ainda é precária.