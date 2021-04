Boris Johnson investigado sobre ilegalidades na remodelação de apartamento

A Comissão Eleitoral britânica abriu uma investigação para apurar se o Primeiro-Ministro Boris Johnson cometeu ilegalidades na remodelação do apartamento onde vive. O regulador admite haver indícios de que o chefe do governo violou a lei, havendo suspeitas de que recebeu donativos privados sem os declarar. Boris Johnson garantiu, no parlamento, que as obras foram pagas do próprio bolso, mas não desmentiu os donativos.