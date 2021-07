Boris Johnson não quis reforçar medidas restritivas no outono de 2020, revela ex-conselheiro

Em entrevista à BBC, Dominic Cummings, antigo conselheiro-chefe de Boris Johnson, adiantou que o primeiro-ministro britânico resistiu à ideia de implementar mais restrições à medida que os casos iam aumentando, no outono do ano passado. De acordo com Cummings, o chefe de Governo britânico considerava que não era necessário avançar com um novo confinamento porque as pessoas que estavam a morrer com Covid-19 "tinham essencialmente mais de 80 anos".