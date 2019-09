Boris Johnson nega ter mentido à Rainha sobre suspensão do Parlamento

RTP12 Set, 2019, 12:26 / atualizado em 12 Set, 2019, 13:48 | Mundo

“Absolutamente não. O High Court [equivalente ao tribunal da relação português] concorda claramente connosco, mas o Supremo Tribunal vai ter de decidir”, começou por afirmar Boris Johnson, durante uma visita ao NLV Pharos, um concurso de farol, quando questionado pelos jornalistas se tinha mentido à Raínha.



Os juízes escoceses consideraram que o pedido de Johnson foi apenas um forma de “bloquear” o Parlamento e impedir que os deputados discutissem legislação para impedir uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.





A decisão suscitou pedidos para que os trabalhos do Parlamento fossem retomados. Dominic Grieve, antigo procurador-geral britânico defendeu que Boris Johnson deveria demitir-se caso tivesse mentido à Raínha sobre as razões para suspender o Parlamento.



O primeiro-ministro britânico insistiu que o pedido para a suspensão do Parlamento, em vigor desde 9 de setembro e até ao dia 14 de outubro, não esteve diretamente relacionado com o, mas sim com política interna do Reino Unido. Boris Johnson afirmou que a decisão era um pretexto para que haja um “Discurso da Rainha” a marcar o início de uma nova sessão parlamentar.”, assegurou Johnson.A declaração do primeiro-ministro britânico surge um dia depois de um tribunal de alta instância, na Escócia, ter declarado ilegal a suspensão do parlamento britânico. Foi a primeira decisão de um tribunal contra Boris Johnson.No entanto, o Governo do Reino Unido garantiu afincadamente que apenas pediu a prorrogação do Parlamento, por cinco semanas, para haver um discurso da Rainha em outubro.