Boris Johnson. Novo primeiro-ministro britânico quer "novo acordo" com UE

RTP24 Jul, 2019, 16:20 / atualizado em 24 Jul, 2019, 17:23 | Mundo



The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X — The Royal Family (@RoyalFamily) 24 de julho de 2019





Falando do lado de fora de Downing Street, o novo primeiro-ministro declarou que o Reino Unido deixaria a União Europeia a 31 de outubro. Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido esta quarta-feira, após uma audiência com a Rainha Isabel II.Falando do lado de fora de Downing Street, o novo primeiro-ministro declarou que o Reino Unido deixaria a União Europeia a 31 de outubro.





"Chegou a hora de agir, tomar decisões e mudar este país para melhor", afirmou dirigindo-se ao país.



Em jeito de agradecimento, Boris Johnson homenageou a “fortaleza e a paciência” da sua antecessora, acrescentando que apesar dos “esforços” de May “há pessimistas”, tanto no país como fora, que pensam que, "após três anos de indecisão” o Reino Unido “se tornou prisioneiro" e que não é capaz de sair da União Europeia.





Mas “os céticos” que não acreditam na saída do Reino Unido estão "errados", afirmou. A prioridade do novo chefe de Governo é concretizar o Brexit.





"Vamos restaurar a confiança na nossa democracia e vamos cumprir as promessas repetidas do Parlamento às pessoas e sair da União Europeia a 31 de outubro, sem mas nem meio mas".

Boris não descarta a possibilidade de haver um acordo com a União Europeia para a saída do Reino Unido. Mas realça que, ainda assim o “senso comum” obriga a que se pense num possível cenário para um Brexit sem acordo com Bruxelas.



"Vamos fazer um novo acordo, um melhor acordo" para a saída do Reino Unido, disse Boris Johnson. E caso se concretize, o acordo "vai maximizar as oportunidades do Brexit (…) e permitir desenvolver uma nova e excitante parceria com o resto da Europa, baseada no livre comércio e no apoio mútuo".





(em atualização)