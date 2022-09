Boris Johnson promete "apoio fervoroso" a sucessora Liz Truss

No seu último discurso enquanto chefe do Governo, à porta da residência em Downing Street, Boris Johnson prometeu dar o seu “forte apoio” à sua sucessora Liz Truss, eleita nova líder do Partido Conservador na segunda-feira., afirmou o primeiro-ministro cessante. "E eu sei que Liz Truss e este compassivo governo conservador farão tudo o que pudermos para que as pessoas ultrapassem esta crise e este país irá superá-la e nós venceremos", acrescentou.e ajudar as pessoas deste país, porque é isso que as pessoas querem, é disso que o precisam e é isso que merecem"."Sobre o tema de saltos para carreiras futuras, deixem-me dizer que sou agora como um daqueles foguetes impulsionadores que cumpriu a sua função. Vou agora reentrar suavemente na atmosfera e mergulhar invisivelmente num canto remoto e obscuro do Pacífico", disse.Truss, que foi nomeada líder do Partido Conservador no poder na segunda-feira, será indigitada primeira-ministra durante uma outra audiência com a rainha pouco tempo depois. No regresso a Londres, fará um discurso também em Downing Street antes de começar a formar um novo Governo.Liz Truss, de 47 anos, foi eleita na segunda-feira sucessora de Boris Johnson, derrotando assim o seu adversário, Rishi Sunak. Truss estabeleceu a redução dos impostos e o combate aos preços altos da energia como as prioridades do seu mandato.