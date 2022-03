Boris Johnson reúne com Trudeau e Mark Rute

O plano de “seis pontos”, apresentado no domingo pelo primeiro-ministro britânico, prevê nomeadamente aEntre os objetivos do plano estão também o de impedir a normalização da ação da Rússia na Ucrânia, prosseguir a via diplomática para uma reversão da escalada do conflito e lançar “uma campanha rápida” de reforço da segurança na zona euro-atlântica.Boris Johnson prossegue contactos na terça-feira com um encontro, também em Londres, com os dirigentes do grupo de Visegrado (V4), constituído pela Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia.