Boris Johnson satisfeito com acordo para o Brexit

O primeiro-ministro britânico mostrou-se satisfeito com o acordo alcançado e espera que seja suficiente para que o Reino Unido deixe a União Europeia a 31 de Outubro.

"Penso que este documento representa um excelente acordo, tanto para a UE como para o Reino Unido. É um desfecho razoável e justo e reflete todo o trabalho investido por ambas as partes", declarou Boris Johnson.



"Concordo com o que disse Jean-Claude sobre proteger o processo de paz na ilha da Irlanda e na Irlanda do Norte e é claro que para nós, no Reino Unido, significa que podemos cumprir um verdadeiro Brexit que alcança os nossos objetivos", acrescentou.