Boris Johnson sob pressão. Ex-ministro Tobias Ellwood prepara "carta de desconfiança"

Boris Johnson está sob uma pressão crescente, à medida que cada vez mais deputados, nomeadamente do seu próprio partido, admitem escrever “cartas de desconfiança” face às polémicas em que está envolvido.Apenas Brady sabe ao certo quantas cartas estão já na mão da comissão de destituição, sendo ele responsável por anunciar que o limite para desencadear uma votação de confiança foi atingido.

Os conservadores têm 360 deputados, por isso são necessárias pelo menos 54 cartas de moção de censura para desencadear uma votação sobre o futuro de Boris Johnson enquanto primeiro-ministro, denominada de votação de confiança.

Elwood afirmou que as polémicas festas em Downing Street durante o confinamento, um caso que ficou conhecido por “Partygate”, estão a desviar a atenção do Reino Unido para questões importantes como a crise entre a Ucrânia e a Rússia, e defende que o próprio primeiro-ministro britânico devia apresentar uma moção de confiança no Parlamento.”, disse Ellwood à Sky News.“É simplesmente horrível que todos os deputados tenham de defender isso continuamente perante o público britânico. E a questão agora é para todos nós: o primeiro-ministro é a melhor pessoa para liderar o partido no futuro?”, questionou o ex-ministro britânico.

Boris Johnson ouvido no Parlamento

O primeiro-ministro britânico voltou esta quarta-feira ao Parlamento, numa altura em que há notícia de que duas das 16 polémicas festas terão ocorrido na casa de Boris Johnson.Boris Johnson esteve na segunda-feira no Parlamento, no dia em que recebeu o relatório de investigação às festas em Downing Street.O relatório de Sue Gray descreve as festas como uma “ falha grave ” e afirma que “não cumprem os padrões esperados daqueles que trabalham no coração do governo”. O documento revela também que houve falhas de liderança e de avaliação de diferentes elementos do gabinete de Boris Johnson.