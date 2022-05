Boris Johnson sofre perdas históricas em Londres nas eleições locais britânicas

. Otrabalhista de Londres, Sadiq Khan, veio já saudar o que descreveu com um triunfo “histórico”.De resto, para lá da capital, o Partido Trabalhista apenas conquistou, até agora, Southampton, no sul de Inglaterra.

Estas eleições podem estabelecer a medida do desgaste de Boris Johnson na sequência do escândalo das festas realizadas em contexto pandémico no Número 10 de Downing Street. Os tories governam há 12 anos.



Waking up to catastrophic results for the party in London. Wandsworth & Westminster were flagship councils. We held them during the Blair honeymoon. We held them during austerity. We held them under Theresa May. Losing them should be a wake up call for the Conservative Party — Gavin Barwell (@GavinBarwell) May 6, 2022

No Twitter, Gavin Barwell, antigo chefe de gabinete da primeira-ministra conservadora Theresa May, considerou “catastrófica” a perda de Wandworth e Westminster.Por sua vez, o presidente do Partido Conservador, Oliver Dowden, procurou minimizar os danos, ao sustentar que





As eleições locais britânicas realizaram-se em todos os 32 municípios da região de Londres e em largas dezenas de autarquias por todo o país.

As próximas legislativas britânicas estão previstas para 2024. Aos 57 anos, Boris Johnson tem-se manifestado convicto de que estará em condições de avançar com uma recandidatura.



Em Inglaterra, estiveram em jogo 4.360 lugares em 146 autarquias e na Escócia 1.227 assentos em 32 localidades. Já no País de Gales, foram a sufrágio 1.234 lugares em 22 municípios.

Irlanda do Norte

Na Irlanda do Norte, estão em discussão os 90 assentos da Assembleia de Stormont – as derradeiras sondagens, antes da votação, atribuíam uma inédita vitória ao Sinn Féin, ex-braço político do IRA.A verificar-se, este resultado do Sinn Féin poderá reabrir a controvérsia sobre o desenho geográfico do Reino Unido:A situação na Irlanda do Norte complica-se também nodo pós-Brexit. Na quinta-feira, depois de votar, o líder dos unionistas do DUP, Jeffrey Donaldson, reiterou a recusa em integrar um novo governo local, caso Londres não responda às dificuldades colocadas pelos controlos aduaneiros.

