Boris Jonhson alerta que existem riscos reais e iminentes em Cabul

O primeiro-ministro britânico não entra em detalhes, mas Boris Jonhson fala em perigo real.





Também o ministro da defesa alemão admite que se entra agora na fase mais perigosa e sensível dos esforços de retirada no Afeganistão.





Entretanto surge a informação que houve uma explosão em Cabul. Uma informação que está a ser avançada por um porta-voz do pentágono.Ainda não se conhecem pormenores nem eventuais consequências.Sabe-se apenas que aconteceu nas imediações do aeroporto da capital afegã.Um alto responsável da Casa Branca adianta que Joe Biden foi já posto ao corrente do que se passa.E com o agravar da situação no Afeganistão a agenda de Angela Merkel foi alterada e cancelou a viagem a Israel. Uma visita prevista para os próximos dias entre sábado e segunda-feira.Os dois lados concordaram em adiar a visita para altura mais oportuna.Já os Estados Unidos consideram as ameaças credíveis e urgentes. Muito embora o Pentágono continue a afirmar que está a assegurar as operações de evacuação e que estas se vão continuar até dia 31 de agosto, ou seja, até à próxima terça-feira.A Casa Branca entretanto revelou que ontem conseguiu retirar do território afegão cerca de 13 mil e 400 pessoas.O Canadá e os Países baixos deram hoje por terminados os esforços de retirada.