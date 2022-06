Boris Jonhson enfrenta moção de censura que pode resultar em crise política

Pelo menos 54 deputados conservadores acionaram o procedimento contra o primeiro-ministro.



Para se manter no cargo, Boris Johnson terá de garantir o voto de pelo menos 180 deputados.



Caso contrário, se a moção de censura for aprovada, desencadeia-se o processo de sucessão interna.



Estão em causa os escândalos relacionados com as festas ilegais em Downing Street durante o confinamento, o chamado Partygate.