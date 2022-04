Borodyanka é uma cidade carbonizada

Nos arredores de Kiev foram encontrados cadáveres com marcas de tortura e as autoridades acreditam que ainda há valas comuns por descobrir. Borodyanka é uma cidade carbonizada, com dezenas de prédios destruídos e muitas pessoas desaparecidas. Foi lá que esteve o enviado da Antena 1 à Ucrânia, Nuno Amaral, que falou com um mulher que disse que além de execuções, o exército russo deixou muitos habitantes morrerem aos poucos.