Borracha do Facebook amputou a Declaração da Independência

Em causa esteve uma publicação do jornal texano The Liberty County Vindicator. Para comemorar o feriado do 4 de Julho, o jornal publicou passagens da Declaração da Independência da América.



As primeiras nove publicações passaram pelo escrutínio do Facebook sem problemas. No entanto, a décima foi bloqueada pela rede social. A passagem dizia o seguinte, referindo-se ao monarca britânico: “Provocou insurreições internas entre nós e procurou trazer contra os habitantes das fronteiras os índios selvagens e impiedosos, cuja regra conhecida de guerra é a destruição sem distinção de idade, sexo e condições”.



Mais tarde, o editor do Vindicator, Casey Stinnett, recebeu uma nota do Facebook, na qual era dito que a publicação ia “contra os padrões sobre discurso de ódio”.



Esta passagem encontra-se, de facto, na Declaração da Independência, não tendo sido alterada pelo jornal texano.

Censura foi automática



Em comunicado, publicado no jornal texano, Casey Stinnett explicou que não existiam certezas sobre o que poderia ter espoletado o bloqueio da publicação, mas que, provavelmente, este se deveria à utilização da expressão “impiedosos índios selvagens”.



O editor brincou um pouco com a situação, afirmando que talvez fosse mais apropriado “se Thomas Jefferson tivesse escrito Nativos Americanos numa fase de desenvolvimento cultural desafiante”.



Casey Stinnett acrescentou que a remoção da publicação tinha sido uma ação automática, pelo que não foi reconhecido que a passagem pertencia à Declaração da Independência.



“Se tivesse sido um funcionário do Facebook a revê-la, não tenho dúvidas que a publicação seria permitida”, escreve Stinnett no mesmo comunicado.



"A publicação foi removida por engano e restaurada assim que olhámos para ela. Processamos milhões de denúncias por semana e, por vezes, enganamo-nos", afirmou, por sua vez, uma porta-voz da rede social, em declarações à CNN.







Depois de dar conta do erro, o Facebook desbloqueou a publicação. Enviou ainda um e-mail ao jornal texano a pedir desculpa por ter bloqueado um conteúdo que, afinal, “não ia contra os padrões de comunidade”.