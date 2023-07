Borrell diz que discutirá com Wang Yi preocupações da China sobre a NATO

Em declarações à agência noticiosa EFE, o Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa disse que vai participar na capital indonésia nas reuniões dos chefes da diplomacia da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), estando previsto para sexta-feira um encontro bilateral com Wang, chefe da Comissão de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista Chinês (PCC).

O representante europeu referiu-se às críticas da China à cimeira de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) realizada terça e quarta-feira em Vilnius, em que participaram o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia como países convidados.

"Opomo-nos firmemente ao movimento da NATO para leste na região da Ásia-Pacífico e qualquer ação que ponha em causa os direitos e interesses legítimos da China será objeto de uma resposta resoluta", afirmou quarta-feira em comunicado a delegação chinesa junto da UE.

Hoje, Borrell insistiu na importância de estabelecer relações positivas com a China que permitam à potência asiática participar nas soluções para os problemas globais.

"A União Europeia não se opõe à ascensão da China. Ninguém se quer opor a que a China desempenhe o papel que corresponde à sua dimensão e capacidade", afirmou.

O Alto Representante também se referiu à controvérsia na Malásia e na Indonésia, que criticaram o novo regulamento da UE contra a desflorestação, considerando-o prejudicial para os pequenos produtores devido aos requisitos técnicos.

"Vamos certamente procurar soluções práticas", afirmou Borrell, referindo que a aplicação do regulamento terá em conta a situação socioeconómica dos produtores.

Enquanto hoje se realizam reuniões bilaterais, sexta-feira Jacarta acolherá o Fórum Regional da ASEAN e a reunião dos Negócios Estrangeiros da Ásia Oriental.

Nas reuniões estarão presentes, além da ASEAN, representantes de vários países, como os Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Coreia do Sul, Índia e Austrália, entre outros.

Fundada em 1967, a ASEAN é constituída pelo Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar (antiga Birmânia), Singapura, Tailândia e Vietname. Em curso está o processo de adesão de Timor-Leste.