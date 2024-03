Borrell homenageia Guterres e defende que o mundo estaria "ainda pior" sem a ONU

Foto: Geert Vanden Wijngaert - EPA

Na reunião anual do Conselho de Segurança sobre o reforço da cooperação entre a União Europeia (UE) e as Nações Unidas, Borrell saiu em defesa da Organização que reúne 193 Estados-membros, lamentando que a sua Carta fundadora seja "desrespeitada, distorcida e sequestrada todos os dias".



"O estado do mundo é profundamente preocupante. Mas poderia ser ainda pior se não tivéssemos as Nações Unidas, que, através da sua Carta, continuam a ser uma bússola inafundável para a nossa humanidade", defendeu o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros.