Borrell satisfeito com 15 ME para missão e espera apoiar Ruanda

"Espero que possamos fazer o mesmo com o Ruanda", que também tem tropas no terreno a apoiar os militares moçambicanos no combate ao terrorismo no norte do país, referiu, ao comentar a decisão hoje anunciada em Bruxelas.

"Estou satisfeito por ter anunciado ao Presidente da República [moçambicano] o apoio de 15 milhões de euros" para a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Cabo Delgado (SAMIM), referiu aos jornalistas, após o encontro com o chefe de Estado.

O líder da diplomacia europeia lamentou as seis mortes provocadas desde sábado na mais recente vaga de ataques armados no norte de Moçambique, entre as quais, a morte de uma missionária italiana.

Borrell referiu que a solução para o conflito não pode ser apenas militar.

"A paz precisa de desenvolvimento" e de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e abastecimento de água, investimentos que a UE também apoia no norte de Moçambique, disse.

Borrell chegou a Moçambique ao mesmo tempo que a UE aprovava a disponibilização de 15 milhões de euros para a SAMIM em Cabo Delgado, depois do aval do Conselho, em abril, a um programa geral de apoio à União Africana em 2022-2024 ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.

A verba, segundo um comunicado, vai financiar a componente militar da missão da SADC, nomeadamente fortificações de campo e contentores de armazenamento, equipamento médico, veículos e barcos, assim como dispositivos tecnológicos.

Esta parcela complementa uma verba de 89 milhões de euros de financiamento às forças armadas de Moçambique destinada a equipar as unidades que são treinadas pela missão da UE no país - a missão liderada por Portugal já treinou 600 militares, referiu.

Borrell testemunha na sexta-feira, num quartel da Katembe, margem sul de Maputo, a entrega de algum desse equipamento.