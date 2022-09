Borrell vê Europa pronta para resistir a inverno rigoroso

Josep Borrell garante que a Europa está pronta para resistir a um inverno mesmo que rigoroso e com pouco gás. O responsável pela diplomacia dos 27 participou na reunião do Conselho do Atlântico, em Nova Iorque onde esteve também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.