Braço-de-ferro entre Europa, NATO e Rússia com crise energética e económica como balança

Os Estados Unidos consideram que, em caso de ataque à Ucrânia, se poderá estar perante a mais grave ofensiva no mundo desde a II Guerra Mundial. A Europa continua a preferir o diálogo.



No entender do comentador de assuntos internacionais da Antena 1 Filipe Vasconcelos Romão, a abordagem europeia tem de ser diferente, não só pela proximidade geográfica como pelos receios da suspensão do fornecimento de gás. Porque, se a torneira do gás fechar, haverá problemas muito sérios em vários países europeus.