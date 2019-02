Braço-de-ferro entre Guaidó e Maduro desloca-se para a fronteira

Andreia Martins - RTP22 Fev, 2019, 11:52 / atualizado em 22 Fev, 2019, 11:59 | Mundo

O confronto de ordens e de decretos presidenciais emitidos por Maduro e Guaidó promete continuar a agitar a política na Venezuela. Na quinta-feira, Nicolás Maduro anunciou a suspensão das ligações marítimas e aéreas com a ilha de Curaçao e ordenou também o encerramento da fronteira terreste com o Brasil, dois pontos de onde era facultada ajuda humanitária a Caracas.







O Presidente ameaçou ainda o fecho da fronteira com a Colômbia. Grande parte da ajuda humanitária que os Estados Unidos pretendem fazer chegar aos venezuelanos está armazenada em Cúcuta desde 7 de fevereiro.







Em resposta a estas ações, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, reconhecido por mais de 50 países – incluindo Portugal, grande parte dos países da União Europeia e os Estados Unidos – divulgou na sua conta oficial no Twitter um “decreto presidencial” onde ordena que a ajuda humanitária continue a entrar no país através da fronteira brasileira.







#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW — Juan Guaidó (@jguaido) 22 de fevereiro de 2019

Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, descreve o documento como “decreto presidencial para autorizar o ingresso de ajuda humanitária, a abertura de toda a fronteira, a manutenção de relações com Aruba, Curaçao e Bonaire” (ilhas caribenhas).

Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, descreve o documento como “decreto presidencial para autorizar o ingresso de ajuda humanitária, a abertura de toda a fronteira, a manutenção de relações com Aruba, Curaçao e Bonaire” (ilhas caribenhas).





O Presidente interino garante ainda que os membros das Forças Armadas venezuelanas “vão cumprir” esta ordem.







Este #23F nos movilizaremos a todos los cuarteles de Venezuela a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria.#23FVzlaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 22 de fevereiro de 2019 Confrontos entre deputados e autoridades





Nas últimas horas, uma comitiva de 80 deputados venezuelanos da Assembleia Nacional foi travada pelas autoridades durante a viagem até San Cristóbal, na fronteira com a Colômbia, tendo-se envolvido em confrontos com a Guarda Nacional Venezuelana em Araure.

Segundo os media venezuelanos, a Guarda Nacional venezuelana tentou bloquear a passagem dos veículos, tendo obrigado os parlamentares a saírem dos autocarros.





Houve registo de confrontos com os militares e os deputados, mas os veículos acabaram por seguir viagem até à fronteira. Dois motoristas ficaram feridos, um deles em estado grave, segundo revelou a Assembleia Nacional no Twitter.



#Atención Caravana de diputados que se traslada a la ciudad de San Cristóbal Táchira, fue atacada por dos objetos contundentes a la altura de Guanare, Estado Portuguesa, uno de este hirió de gravedad al chófer de la unidad. https://t.co/8H8sqE8OYz pic.twitter.com/YPjLebrkTn — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 22 de fevereiro de 2019





A entrada de ajuda humanitária na Venezuela tornou-se nas últimas semanas num foco de conflito entre o Governo e a oposição, liderada por Juan Guaidó. Para o Presidente Nicolás Maduro, a entrada de ajuda humanitária no país é um “presente podre”, ou um pretexto por parte de Brasil e Estados Unidos para desencadearem uma intervenção armada naquele país.





“Não vou permitir o espetáculo da ajuda humanitária. Não precisamos de esmolas”, afirmou esta semana Nicolás Maduro.





Por outro lado, o Presidente venezuelano confirmou na quinta-feira a chegada de ajuda humanitária enviada pela Rússia, país que se mantém ao lado de Nicolás Maduro. Deram já entrada no país 7,5 toneladas de medicamentos e material médico vindo de Moscovo, segundo comunicou o Presidente.

Teste à lealdade dos militares





O impasse sobre a entrega dos mantimentos armazenados no Brasil e na Colômbia promete continuar a marcar os próximos dias junto à fronteira terrestre entre a Venezuela e os dois vizinhos sul-americanos.





Na quinta-feira, o Brasil garantiu que, não obstante a ordem de fecho da fronteira, mantém-se o plano de envio de ajuda humanitária este sábado, dia 23 de fevereiro, exatamente um mês depois de Juan Guaidó ter feito o juramento simbólico como Presidente interino, ato político que adensou tensões na Venezuela.





Otávio Rêgo Barros, porta-voz do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, destacou que o limite de ação em relação à Venezuela é a faixa da fronteira.





“Da parte do Governo brasileiro, diante da nossa soberania, o limite de ação é a faixa de fronteira. Os fatos, os eventos, as ações desencadeadas além da nossa borda de fronteira são, naturalmente, de responsabilidade do governo venezuelano", afirmou durante uma conferência de imprensa esta quinta-feira, no Palácio do Planalto.





O porta-voz explicou que a ajuda humanitária será transportada por motoristas brasileiros até Boa Vista e Pacaraima, junto à fronteira com a Venezuela. A partir dessas cidades, o transporte dos medicamentos e alimentos será feito por motoristas e camiões venezuelanos, explicou Otávio Rêgo Barros.





Rêgo Barros afirmou ainda que, segundo relatos de militares brasileiros em Roraima, a fronteira estava "aberta e com fluxo normal" ao final do dia de quinta-feira.





No entanto, de acordo com a imprensa brasileira, vários venezuelanos entraram no Brasil por Roraima para comprar mantimentos.







"Estamos a correr contra o tempo, o mais rápido possível, para podermos passar antes que a fronteira feche", disse um venezuelano de 22 anos ao portal de notícias G1 . Outros venezuelanos decidiram, por exemplo, comprar mais produtos alimentares por precaução.





Eurodeputados na Colômbia





No início da semana, uma comitiva de eurodeputados do Partido Popular Europeu convidada pela Assembleia Nacional foi impedida de entrar na Venezuela. Os quatro eurodeputados ficaram retidos no aeroporto e acabaram por ser expulsos do país.









Hoje, em Cúcuta, a delegação vai estar com refugiados e organizações não-governamentais no terreno. Estão também previstos encontros com vários chefes de Estado da América do Sul, e ainda reuniões com deputados da Assembleia Nacional, a caminho da fronteira.





"Neste momento crucial para a vida de milhões de venezuelanos, toda a ajuda e pressão internacional é pouca comparada com o drama que estão a viver milhões de vítimas do regime de Nicolás Maduro”, frisou o eurodeputado Paulo Rangel, num comunicado enviado à agência Lusa.

Duelo de concertos





A ajuda humanitária está a ser usada como arma de arremesso entre Governo e oposição, mas também a música serve para medir a força dos apoios aos dois lados.





Para esta sexta-feira está marcado o “Venezuela Aid Live”, concerto de solidariedade na cidade colombiana de Cucutá, organizado por Richard Branson.





O milionário britânico espera reunir mais de 100 mil pessoas e arrecadar “100 milhões de dólares” para alimentação e material médico.





São esperados mais de 250 mil espetadores num concerto que vai contar com a participação de vários músicos reconhecidos mundialmente, incluindo Alejandro Sanz, Maluma e Luis Fonsi. O espetáculo vai decorrer no lado colombiano da ponte internacional de Tienditas, que liga a Colômbia à Venezuela.





Do outro lado da fronteira, nas cidades fronteiriças de San Antonio del Táchira e Ureña, decorre até sábado um “Hands off Venezuela” (Tirem as mãos da Venezula), com a participação de 44 artistas venezuelano, em apoio ao regime chavista.





Um dos locais do concerto é o lado venezuelano da ponte Simón Bolivar, passagem que é atravessada todos os dias por uma média de 35 mil venezuelanos, que se deslocam à Colômbia em busca de alimentos e produtos básicos.



“Neste dia 23 de fevereiro, vamos mobilizar perto de todos os quartéis venezuelanos para exigir a entrada da ajuda humanitária. Senhores das Forças Armadas bolivarianas da Venezuela, têm dois dias para acatar a ordem do Presidente interino e para se colocarem do lado da Constituição. Esta ajuda é para salvar vidas”, refere Guaidó numa sequência deO grupo de deputados partiu com destino ao Estado de Táchira, junto à fronteira, para garantir a entrada de ajuda a partir da cidade de Cúcuta, onde se acumulam alimentos e medicamentos.De acordo com a agência EFE, Juan Guaidó já está na localidade fronteiriça de Ureña, a cerca de sete quilómetros da cidade colombiana de Cútuta.A agência Reuters destacava esta sexta-feira que, que continuam a declarar apoio ao regime de Maduro.Agora, o grupo de eurodeputados, em que se inclui o português Paulo Rangel, está na Colômbia para acompanhar a crise venezuelana. A missão dos deputados do PPE na Colômbia teve início na quinta-feira e termina no domingo.