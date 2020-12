Braços armados de partidos palestinianos realizam exercício militar conjunto

"Isto expressa claramente a unidade e coordenação entre todas as alas da resistência", afirmou um porta-voz mascarado em conferência de imprensa, em nome dos braços armados de 20 partidos, incluindo os movimentos islâmicos Hamas e Jihad Islâmica, considerados organizações terroristas pela União Europeia, Estados Unidos e Israel, entre outros países.

As milícias defenderam ações armadas contra a "ocupação israelita" e avisaram que "estão preparadas para o caso de haver algum confronto imposto ao povo palestiniano em qualquer momento ou lugar".

Imediatamente a seguir à conferência de imprensa, vários projéteis foram disparados para o mar e começaram exercícios militares no mar e em terra, que se estenderam durante o dia e nos quais foram utilizadas munições reais.

O Ministério do Interior do Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, anunciou ter reforçado a segurança em todas as províncias durante as manobras e disse que fechou a costa mediterrânea a pescadores e transeuntes.

No comunicado conjunto, as milícias armadas garantiram que as manobras assinalam o fim de um período de preparação e treino de todos os membros que fazem parte destes braços armados.

A chamada "Assembleia Conjunta de Braços Armados" exibiu vídeos e fotos dos treinos e operações militares, acompanhados de frases como "a nossa força na nossa unidade" ou "a Palestina une-nos".